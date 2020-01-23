Воспитанник арзамасской школы фехтования Кирилл Тюлюков победил на первенстве России

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Воспитанник арзамасской школы фехтования Кирилл Тюлюков стал победителем соревнований саблистов на юниорском Первенстве России. Об этом сообщает пресс-служба АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина".
Первенство России стартовало 22 января в Арзамасе. Во всероссийском юниорском сабельном рейтинге с большим отрывом лидирует Кирилл Тюлюков, воспитанник спортклуба "Знамя" Арзамасского приборостроительного завода. В этом виде соревнований среди 90 участников со всей России он был фаворитом.
Кирилл, уверенно выйдя в четвертьфинал, все же едва не уступил по ходу боя новосибирцу Эдгару Алексаняну, но сумел вырвать победу со счетом 15:13. В полуфинале обыграл москвича Никиту Преснова (15:12). В финале с петербуржцем Дмитрием Насоновым Кирилл сумел добиться решающего преимущества – 15:10, завоевав золотую медаль домашнего Первенства России.
Кирилл Тюлюков является воспитанником тренеров высшей категории мастеров спорта России Николая Хозина и Вадима Карпычева.
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