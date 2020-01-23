Последние новости рубрики Спорт
23 января 2020 16:46  [44] Воспитанник арзамасской школы фехтования Кирилл Тюлюков победил на первенстве России
17 января 2020 12:20  [399] Нижегородский ХК "Торпедо" обыграл московский "Динамо" в домашнем матче 16 января
13 января 2020 15:45  [646] Нижегородские спортсменки стали призерами Чемпионата Европы по конькобежному спорту
09 января 2020 17:44  [2570] Нижегородский трамплин введут в эксплуатацию в I квартале 2020 года
31 декабря 2019 11:15  [689] Глеб Никитин провел заседание правления ХК "Торпедо"
31 декабря 2019 09:15  [501] Забег в "Лебедином раю" Нижегородской области пройдет 1 января
30 декабря 2019 18:12  [886] Глеб Никитин и гендиректор ХК "Торпедо" Александр Харламов провели открытую тренировку в Заволжье
30 декабря 2019 09:42  [968] Движение транспорта будет ограничено по пр.Гагарина из-за хоккейных матчей в январе
27 декабря 2019 16:47  [1172] Открытие нового сезона "Золотой шайбы" завершилось победой нижегородской детской команды "Красные крылья"
26 декабря 2019 15:51  [827] "Бассейн в ФОКе "Юность" должен возобновить свою работу с 3 января", - Владимир Панов
Спорт

Воспитанник арзамасской школы фехтования Кирилл Тюлюков победил на первенстве России

23 января 2020 16:46  [44] Спорт

Фото: Пресс-служба АПЗ

Воспитанник арзамасской школы фехтования Кирилл Тюлюков стал победителем соревнований саблистов на юниорском Первенстве России. Об этом сообщает пресс-служба АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина".

Первенство России стартовало 22 января в Арзамасе. Во всероссийском юниорском сабельном рейтинге с большим отрывом лидирует Кирилл Тюлюков, воспитанник спортклуба "Знамя" Арзамасского приборостроительного завода. В этом виде соревнований среди 90 участников со всей России он был фаворитом.

Кирилл, уверенно выйдя в четвертьфинал, все же едва не уступил по ходу боя новосибирцу Эдгару Алексаняну, но сумел вырвать победу со счетом 15:13. В полуфинале обыграл москвича Никиту Преснова (15:12). В финале с петербуржцем Дмитрием Насоновым Кирилл сумел добиться решающего преимущества – 15:10, завоевав золотую медаль домашнего Первенства России.

Кирилл Тюлюков является воспитанником тренеров высшей категории мастеров спорта России Николая Хозина и Вадима Карпычева.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph