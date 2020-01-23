Проекты по нижегородских скверам на Звездинке и Ковалихе разработают до 1 апреля Культура и отдых

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Проекты по нижегородских скверам на Звездинке и Ковалихе разработают до 1 апреля 2020 года. Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, подведены итоги электронного аукциона по поиску подрядчика на проектирование комплексного благоустройства сквера на пересечении улиц Ковалихинская и Семашко.

Проект благоустройства разработает ООО "Регионпроект". Компания снизила цену с 1 млн рублей до 631 тысяч рублей. В документации уточняется, что финансирование будет осуществляться за счет средств бюджета Нижнего Новгорода. Как следует из техзадания, при создании проекта нужно разработать оптимальное функциональное расположение дорожек. Кроме того, следует предусмотреть возможность подключения иллюминации новогодней ели на время праздников. Также проектом следует предусмотреть размещение точек для зарядки гаджетов, детской площадки и дог-диспенсеров.



Проект благоустройства Звездинского сквера в Нижнем Новгороде также разработают к началу апреля.



Как следует из протокола подведения итогов на сайте госзакупок, созданием проекта займется ООО "Успенское". Компания предложила выполнить работы за 1,8 млн рублей, снизив начальную максимальную цену контракта на 576 тысяч рублей.



Финансирование работ будет осуществляться за счет средств бюджета Нижнего Новгорода. Среди прочего, проектировщику следует разработать план озеленения и цветочного оформления, план создания дорожек, предусмотреть дополнительное декоративное освещение территории сквера на время проведения праздничных торжеств. Кроме того, проектом должны быть предусмотрены точки для USB-зарядки гаджетов, урны, дог-диспенсеры.



Всего в 2020 году в городе должны привести в порядок 40 общественных территорий, в том числе эти два сквера.