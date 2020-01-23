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Общество

Земельный совет одобрил участок для строительства транспортной развязки на Циолковского

24 января 2020 15:56  [366] Общество

Фото: С сайта телекомпании Волга

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил предоставление участка для строительства транспортной развязки на ул. Циолковского. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании 24 января 2020 года.

Речь идёт о реконструкции автомобильных дорог по ул.Циолковского, ул.Кузьмина и ул. Светлоярской со строительством разноуровневой транспортной развязки.

Для этого ГКУ НО "ГУАД" в бессрочное пользование передан участок площадью 103 га при условии разработки проекта планировки и межевания территории, а также освобождении ее от прав третьих лиц.

В настоящее время на строительство транспортной развязки регион получил из федерального более 1,1 млрд рублей. Из областного бюджета на эти цели будет направлено еще 393 млн рублей.

"Планируемый объем инвестиций - 3,8 млрд рублей", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Отметим, что объект входит в адресную инвестиционную программу на 2020-2022 годы.

Предполагается, что над железнодорожными и трамвайными путями будет построена четырехполосная эстакада с круговыми съездами. Проезд с улицы Культуры на улицу Федосеенко останется на нижнем уровне. От жилых домов развязку отделят шумозащитные экраны. Проектная документация находится на рассмотрении.

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