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Общество

Вместо "особняка" рядом с наб. Федоровского в Нижнем Новгороде хотят построить диагностический центр

24 января 2020 17:13  [74] Общество
Планируемая ранее гостиница Ильинская слобода

Планируемая ранее гостиница Ильинская слобода

Фото: с сайта rsp-group

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Вместо гостиничного центра в виде особняка рядом с набережной Федоровского в Нижнем Новгороде хотят построить диагностический центр. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседании Совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 24 января 2020 года.

Компания "РСА-НН Групп" планирует достроить объект по адресу: пер.Вахитова,13 , где должна была появиться шестиэтажная гостиница "Ильинская слобода".

Предполагаемый объем инвестиций на строительство диагностического центра составляет 120,4 млн рублей.

Земельный совет одобрил передачу участка площадью одна тысяча кв.м. компании в аренду при условии освобождения от прав третьих лиц, изменения вида разрешённого использования и согласования проекта с УГО ОКН Нижегородской области. Рядом находится объект культурного наследия "Ильинская церковь". Охранная зона предполагает строительство здания не выше 9 метров, компания планирует диагностический центр высотой 20 метров.

Также участок попадает в границы редевелопмента ул. Ильинской, а значит проект реконструкции улицы повлияет на параметры диагностического центра.

Напомним, редевелопмент улицы Ильинской - это большой комплексный проект, который коснется реставрации объектов культурного наследия, обновления профиля улиц в сторону большей пешеходной доступности и комфорта горожан и туристов. Также концепция будет предусматривать рефункционализацию ценных объектов и новый девелопмент - уплотнительную застройку там, где она уместна и возможна.

В декабре разработчик редевелопмента улицы Ильинской заявил, что хочет связать это пространство с улицей Рождественской и набережной Федоровского.

 

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