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Происшествия

Квартирных воров-рецедивистов задержали полицейские в Пижме Нижегородской области

25 января 2020 12:01  [23] Происшествия

Полицейские задержали мужчину и женщину, причастных к совершению восьми тайных хищений имущества из жилищ жителей посёлка Пижма.

Об этом сообщает ГУ МВД по Нижегородской области. Согласно информации,
20 декабря в дежурную часть ОМВД России по Тоншаевскому району
поступило сообщение о краже имущества и денег из квартиры дома по улице Фрунзе. Потерпевшая рассказала о том, что когда ее не было дома неизвестные, взломали замок входной двери и проникли в ее жилье. Материальный ущерб она оценила в 8 тыс. рублей.

В связи с вышеназванным по признакам преступления предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ ("Кража"), возбуждено уголовное дело.
В ходе расследования полицейскими установлены и задержаны подозреваемые в совершении преступления, которыми оказались 37-летняя безработная жительница поселка Пижма и ее знакомый, 26-летний ранее судимый житель Кировской области, проживающий в поселке.

Среди прочего установлена их причастность к совершению еще семи аналогичных преступлений на территории поселка в минувшем году
Похищенное имущество изъято в ходе обыска в доме фигурантки дела, сейчас женщина находится под подпиской о невыезде, мужчина арестован, ведется
следствие.

"В российском законодательстве за подобное преступление предусмотрено
наказание от штрафа до пятисот тысяч рублей до лишения свободы на срок до
шести лет", - добавили в МВД.

Ранее сообщалось о том, что молодые люди похитили из нижегородских магазинов 100 банок молочных смесей.

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