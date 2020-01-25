Яйца, рыба и капуста подешевели в Нижегородской области Экономика

Яйца, рыба и капуста подешевели в Нижегородской области

Куриные яйца, свежемороженая рыба и капуста подешевели в регионе. Об этом сообщает минэкономразвития и инвестицийсо ссылкой на Нижегородстат.

В частности, по данным ведомства, в период с 13 по 20 января этого года в регионе на 3,8% упала средняя цена на куриные яйца (с 64,7 до 62,3 рублей за десять штук), на 3,9% подешевела свежемороженая рыба (с 165,9 до 159,5 рублей за кг), на 1,4% меньше теперь стоит капуста (15,9 рублей за кг вместо 16,2). Также с 13 января в области подешевели куриное мясо, яблоки и сахар.

Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по региону на 6,5% меньше среднероссийского показателя. Прежде губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал роль нижегородского УФАСа в контроле за адекватностью ценообразования.

Ранее сообщалось о том, что сливочное масло и рис подешевели в Нижегородской области.