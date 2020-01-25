Депутаты Гордумы, опасающиеся срывов срока возведения пристроев к детсадам, готовы обратиться к прокурору Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты думы Нижнего Новгорода, опасающиеся срывов срока возведения пристроев к детсадам, готовы обратиться в прокуратуру. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседании комиссии думы по развитию города, строительству и архитектуре 27 января 2020 года.

Речь идёт о пристроях к детским садам №№ 7, 12, 114, 115, 119, 364, 368, 369 и 434. Строительство пристроев ведется в рамках национального проекта "Демография". Каждый корпус рассчитан на 60 детей. Срок выполнения работ по муниципальному контракту - декабрь 2019 года.

Как сообщил и.о. директора департамента строительства администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Горбунов, пристрой к детскому сада №114 будет введён в эксплуатацию 6 февраля. В настоящее время проводится итоговая проверка. В здании уже завезено 40% закупленной мебели.

Что касается открытия этого детскогосада, представитель департамента и депутаты сошлись во мнении, что оно состоится в апреле.

Срок завершения строительства остальных восьми пристроев - 15 февраля. Но, как подчеркнул Дмитрий Горбунов, "своевременная сдача объектов находится под угрозой". Он добавил, что если на объектах не будут вестись необходимые работы, управление капитального строительства готово обратиться в прокуратуру.

"Я уверен, что в срок не сдадут пристрои в Советском, Нижегородском и Московском районах", - выразил свое мнение председатель комиссии Андрей Дранишников.

Отдельно Дмитрий Горбунов отметил пристрой к детскому саду №368. По его словам, подрядчик (ПромстройНН) испытывал затруднения с финансами, поэтому в начале января не выходил на объект.

Проблемы возникли и у подрядчика по строительству пристроев к детским садам №115, 119 (Промгражданстрой). Для возведения пристроя к детскому саду №115 потребовалось привлечь субподрядную организацию. На объект дополнительно вышли 110 человек. Пристрой к детскому саду №119 подрядчик самостоятельно, но, по словам Дмитрия Горбунова, не раньше апреля.

Пристрой к детскому саду №7 подрядчик "Альфа", считает и.о. главы департамента, достроит в начале марта.

Ситуацию по строящимся детским садам и школам Андрей Драннишников назвал стабильной.

"Строительство выходит на финишную прямую", - сказал он.

Проблемная школа на пр. Гагарина готова на 80%. Сейчас решается вопрос, как подвести к ней тепло. Напомним, ранее глава города Владимир Панов обратился к вице-губернатору Нижегородской области Евгению Люлину с просьбой об ускорении процесса согласования теплотрассы к школе в ЖК "Гагаринские высоты".

В школе в мкр "Цветы" ведётся чистовая отделка (ее планируется открыть в сентябре 2020 года).