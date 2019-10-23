Сроки перенесены: школу в нижегородском ЖК "Цветы" откроют в сентябре 2020 года Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Школу в нижегородском ЖК "Цветы" на 1,5 тысячи учеников откроют 1 сентября 2020 года. Об этом сообщил глава города Владимир Панов во время инспекции строительства.

По словам директора подрядной организации Рустама Арусланова, строительство объекта с отделкой помещений и благоустройством территории должны быть завершены 16 декабря.

Объем работ

"Основные строительные работы завершены. Ведется покраска, установка дверей, укладка линолеума, завершаем штукатурить стены. На объекте работает 156 человек и 12 единиц техники", - доложил Рустам Арусланов.

По его словам, работы завершаются на 3 и 4 этажах здания. На первом и втором этажах основной объем работ предстоит выполнить в столовой, которая рассчитана на 500 школьников и актовом зале на 392 места. На территории школы подготовлено основание для строительства стадиона и спортивных площадок.

"Главная задача подрядчика сейчас - завершить благоустройство территории, поскольку погода влияет на качество выполнения работ. После окончания строительства начнется лицензирование надзорными органами и установка всего оборудования",- отметил Владимир Панов.

Учреждение еще не скоро откроет свои двери, но у школы уже есть директор – Ирина Борякова. По её словам, школа получит современное оснащение. Здесь будут расположены инженерный класс и класс для робототехники. На территории школы расположен стадион и спортивные площадки.

Сроки сдачи перенесены

Ранее представитель подрядной организации сообщал, что школу планировалось построить в декабре 2019 года. Все работы шли в графике. Глава города тогда заявлял о том, что замечаний к подрядчику не было. При этом, срок сдачи объекта перенесли на следующий год.

Также сообщалось, что в Нижнем Новгороде к 2020 году планировалось построить пять школ. Речь идет о строительстве школ в микрорайоне "Юг", в границах ул. Машинная и Победная, в микрорайоне "Гагаринские высоты" в Приокском районе, в микрорайон "Цветы" и в микрорайоне "Бурнаковский" в Московском районе.

Напомним, детский сад в нижегородском микрорайоне "Цветы" открылся в сентябре этого года также с опозданием. Ранее подрядчика (ООО "Грэйдстрой") оштрафовали на 27,5 млн рублей за нарушение сроков строительства объекта. Изначально планировалось, что учреждение начнет работать в конце 2018 года, потом весной этого года. Однако к указанному сроку подрядчик не завершил возведение объекта. В связи с этим прокуратура возбудила дела об административной ответственности по итогам которых подрядчика оштрафовали на 27,5 млн рублей; а гендиректора компании-подрядчика дисквалифицировали на шесть месяцев.