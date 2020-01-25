Управление Госохранкультуры обязало подрядчика приостановить работы на самом старом деревянном доме Нижнего Новгорода

Управление Госохранкультуры Нижегородской области обязало подрядчика приостановить ремонтные работы на самом старом деревянном доме Нижнего Новгорода по адресу: ул.Ульянова 8А, дом является объектом культурного наследия регионального значения.
Были организованы работы по частичной замене кладки цокольного этажа по всему периметру здания, а также по замене двух нижних венцов сруба по внешнему контуру здания и частичной замене венцов сруба в северо-восточной части здания.
В соответствии с договором подряда, а также на основании выданного управлением разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия на ул. Ульянова исполнителем работ является ГП НО "ДиРОН".
В период с 9 по 15 января 2020 года управление провело внеплановую выездную проверку соблюдения требований сохранения, использования и государственной охраны объекта культурного наследия в отношении подрядной организации.
В ходе проверки установлено, что подрядная организация ГП НО "ДиРОН" отступила от проектных решений, предполагаемых согласованной управлением проектно-сметной документацией "Проект ремонта с элементами консервации объекта культурного наследия", разработанной в 2019 году ООО "Нижтехпром".
ГП НО "ДиРОН", при проведении работ по сохранению дома, нарушил требования федерального закона, выразившиеся в отступлении от согласованной проектно-сметной документации, в чем усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.7.13 КоАП РФ.
По результатам проверки ГП НО "ДиРОН" выдано предписание о приостановлении работ и корректировке проектно-сметной документации с учетом требований федерального законодательства. Контроль за выполнением предписания осуществляет управление Госохранкультуры.
В отношении ГП "ДиРОН" составлен протокол об административном правонарушении по ч.1. ст. 7.13 КоАП РФ, материалы дела будут направлены в Нижегородский районный суд. По данной статье штраф на граждан составляет 15-200 тысяч рублей; на должностных лиц 20-400 тысяч рублей; на юридических лиц от 200 тысяч до 5 млн рублей.
Ранее в управлении Госохранкультуры сообщали, что самый старый деревянный дом (датируемый первой четвертью XIX века) отремонтируют до конца 2019 года. В сентябре ГП НО "ДиРОН" получило разрешение на проведение работ по сохранению объекта сроком до 31 декабря 2019 года. В соответствии с выданным разрешением, на объекте в настоящее время проводится ремонт и восстановление разрушенной кирпичной кладки цокольной части здания, выравнивание несущих деревянных стен здания, ревизия бревен сруба с заменой поврежденных, замена окон на окна с переплетами, покраска фасада, монтаж сетей инженерных коммуникаций.
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