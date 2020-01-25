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Экономика

Газопроводы планируется построить в Ардатовском и Городецком районах Нижегородской области

28 января 2020 18:03  [85] Экономика

Газопроводы планируется построить в Ардатовском и Городецком районах Нижегородской области. Как уточнили в региональном минсельхозе, газопроводы высокого и низкого давления построят на территории д. Обход и с. Чуварлей-Майдан и в селах Стексовского сельсовета Ардатовского района, а также на Смольковской сельской территории Городецкого района.

Что касается итогов года, то в 2019 году в Нижегородской области построено более 300 км газовых сетей (32 объекта газификации в 15 районах).

В этом году планируется построить 29 объектов газификации в 17 районах Нижегородской области. Ранее сообщалось, что на реализацию программы газификации Нижегородской области в 2020 году будет направлено более 1,2 млрд рублей.

В этом году газопроводы построят также в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий". Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напомнил, что всего в рамках федеральной программы в 2020 году на развитие сельских территорий Нижегородской области будет направлено порядка 1,5 млрд рублей, в том числе почти 900 млн рублей – это федеральные средства. Запланировано строительство дорог, газопроводов, водопроводов, школы, льготного жилья для специалистов в районах, также будет отремонтирован ряд социальных объектов - домов культуры, школ, детских садов.

"Развитие сельских территорий - одна из стратегических целей. И здесь важно действовать в комплексе – одновременно открывать современные производства, развивать предпринимательство, создавать более комфортные условия в населенных пунктах области, чтобы люди жили и работали в достойных условиях", - подчеркнул Глеб Никитин.

В рамках госпрограммы предусмотрен ремонт объектов сельской инфраструктуры. Так, в Смольковском сельсовете Городецкого района отремонтируют детский сад и школу, в Ардатовском районе - Дом культуры. В рабочем поселке Шаранга Шарангского района запланировано строительство детского сада на 160 мест и приобретение школьного автобуса.

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