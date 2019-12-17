Более 1,2 млрд рублей направят на программу газификации Нижегородской области в 2020 году. Что будет сделано? Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 1,2 млрд рублей будет направлено на реализацию программы газификации Нижегородской области в 2020 году, еще 1,001 млрд рублей – в 2021 году. Об этом сообщается в изменениях в постановление "Об утверждении региональной программы газификации Нижегородской области на 2018-2022 годы" от 18 ноября 2019 года, которые размещены на портале правовой информации.

Источники финансирования

Так в 2020 году на газификацию региона будет выделено 18,5 млн рублей из федерального бюджета, 462,6 млн рублей - из областного бюджета, 139,5 млн рублей – из местного бюджета, еще 615,99 млн рублей – из других источников.

В 2021 году планируется поступление 25,7 млн рублей из федерального бюджета, 322,6 млн – из регионального бюджета, 245,8 млн – из местного бюджета, 407,5 млн рублей. Финансирование будет осуществляться за счет федерального и областного бюджета осуществляется в рамках отраслевых государственных программ.

Ожидаемые результаты реализации программы газификации

В результате реализации программы регион ожидает прирост годового потребления природного газа на 0,9 млрд куб.м.

Напомним, газоснабжение потребителей Нижегородской области обеспечивается через системы магистральных газопроводов и газораспределительных сетей, эксплуатируемых в основном ООО "Газпром Трансгаз Нижний Новгород" и ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород".

В систему газоснабжения входят: магистральные газопроводы протяженностью 3,96 тысяч км, семь компрессорных станций, 108 газораспределительных станций, наружные газораспределительные сети протяженностью 24,8 тысяч км, 1,9 тысяч газорегуляторных пунктов и установок, три газонаполнительные станции.

До 2022 год в Нижегородской области "Газпром" построит 5,7 км газопроводов-отводов и одну газораспределительную станцию. К этому времени газоснабжением природным газом будут обеспечены 166 населенных пунктов. Протяженность межпоселковых газопроводов составит 781 км.

Говоря о жилье, ожидается, что газифицированы будут 86,21% жилого фонда.

(газопровод высокого давления)

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов подписали в рамках Петербургского международного газового форума протокол о намерениях между регионом и компанией.

Первый планируемый проект - строительство газопровода от села Бриляково до деревни Дроздово Городецкого района со сроком реализации в 2019 – 2020 годах.

Второй проект предусматривает строительство газопровода от улицы Ларина до центра Нижнего Новгорода и от РС-4 (регуляторная станция №4 на Казанском шоссе в Верхних Печерах) до центра города с установкой ГРПб (газорегуляторный пункт блочного типа).

Проект предполагает 2 этапа:

1 этап – строительство объекта "Распределительный газопровод высокого давления от ул. Ларина до центра Нижнего Новгорода с установкой ГРПб" со сроком реализации – март 2021 года;

2 этап – строительство объекта "Распределительный газопровод высокого давления от РС-4 до центра Нижнего Новгорода с установкой ГРПб" со сроком реализации в 2022 году.

Перевод транспорта на газомоторное топливо

По состоянию на 1 октября в Нижегородской области на газомоторном топливе работал 461 автобус: 344 низкопольных автобуса "Нижегородпассажиравтотранса", 111 автобусов ПАЗ и шесть автобусов КАВЗ в пассажирских автопредприятиях муниципальных образований.

В ноябре агентство сообщало, что в Нижний Новгород прибыли еще 56 автобусов ЛиАЗ, работающих на газомоторном топливе.

В программе до 2022 года в Нижегородской области говорится о переходе на природный газ 352 единицы автотранспортной техники.

(закупленные автобусы на газомоторном топливе, фото: Юлия Горшкова)

Также запланировано строительство 30 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС).

В настоящее время на территории области работают 450 автозаправочных станций для заправки автомобилей традиционными видами топлива, 53 автозаправки газом и 40 многотопливных газозаправочных станций, на которых производится заправка автомобилей пропан-бутаном.

Компримированный природный газ реализуется на пяти заправках публичного доступа: четырех АГНКС, принадлежащих "Газпром газомоторное топливо": двух на Московском шоссе и ул. Полевой в Нижнем Новгороде, одной - в Дзержинске на Северном шоссе, одной в с. Морозовка Арзамасского района, а также еще на одной на многотопливной заправке в Нижнем Новгороде.

Еще две заправки находятся в Автозаводском районе на территории компании группы ГАЗ и починковском линейно производственном управлении магистральных газопроводов ООО "Газпром Трансгаз Нижний Новгород".

В приложении к опубликованному документу сообщается, что в 2020 году властью региона с потенциальными инвесторами прорабатывается возможность строительства АГНКС в Балахне, Выксе, Арзамасе и Нижнем Новгороде. При участии федерального финансирования в 2020 году планируется построить десять АГНКС.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и заместитель председателя правления "Газпром" Виталий Маркелов подписали соглашение о сотрудничестве региона и компании 3 октября 2019 года. Оно предусматривает совместное участие в реализации комплекса мероприятий по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива, в том числе в рамках механизма государственно-частного партнерства.