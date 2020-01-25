Последние новости рубрики Бизнес
29 января 2020 10:15  [60] "ЛУКОЙЛ" стал призером областного конкурса на соискание премии им.Кулибина
29 января 2020 09:14  [567] Прокуратура внесла представление трем застройщикам в Нижегородской области
28 января 2020 16:52  [865] Новое 100-метровое здание вместо элеватора: "НКХП-Девелопмент" опубликовал концепцию реконструкции мукомольного комплекса Башкирова
28 января 2020 15:19  [268] Банк "Открытие" стал генеральным партнером Югорского лыжного марафона-2020
28 января 2020 13:45  [681] Нижегородские власти просят промышленников вносить предложения по развитию инвестклимата
28 января 2020 12:46  [687] Банк "Открытие" обновил логотип
28 января 2020 11:16  [583] Россельхознадзор проводит проверку по факту обнаружения в куриных яйцах нижегородского производителя антибиотиков
28 января 2020 10:30  [974] НБД-Банк предоставил кредитов под поручительства региональных гарантийных организаций на 1,3 млрд рублей
28 января 2020 09:23  [850] РЖД входит в список должников по теплоэнергии перед ЭнергосбыТ Плюс
27 января 2020 18:35  [924] Нижегородские предприниматели могут воспользоваться льготным лизингом на сумму до 200 млн рублей
Бизнес

"ЛУКОЙЛ" стал призером областного конкурса на соискание премии им.Кулибина

29 января 2020 10:15  [60] Бизнес

Фото: пресс-служба "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ") было признано призером XIII конкурса объектов интеллектуальной собственности на соискание премии Нижегородской области имени И. П. Кулибина. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Церемония награждения проходила в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" представило на рассмотрение комиссии свой патент "Композиция автомобильного бензина", который выражен в автомобильном топливе ЭКТО-100. Разработка стала призером в отраслевой номинации "Лучшее изобретение года в сферах химии и металлургии". Кроме того, предприятие было отмечено Дипломом за активный вклад в развитие инновационного потенциала Нижегородской области.

СПРАВКА:

ЭКТО — это линейка инновационных топлив, соответствующих европейскому уровню качества. ЭКТО стало первым в России топливом с улучшенными эксплуатационными и экологическими свойствами. Оно соответствует требованиям стандарта ЕВРО-5, отметили в пресс-службе ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph