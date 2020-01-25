"ЛУКОЙЛ" стал призером областного конкурса на соискание премии им.Кулибина Бизнес

Фото: пресс-служба "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ") было признано призером XIII конкурса объектов интеллектуальной собственности на соискание премии Нижегородской области имени И. П. Кулибина. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Церемония награждения проходила в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" представило на рассмотрение комиссии свой патент "Композиция автомобильного бензина", который выражен в автомобильном топливе ЭКТО-100. Разработка стала призером в отраслевой номинации "Лучшее изобретение года в сферах химии и металлургии". Кроме того, предприятие было отмечено Дипломом за активный вклад в развитие инновационного потенциала Нижегородской области.

СПРАВКА:

ЭКТО — это линейка инновационных топлив, соответствующих европейскому уровню качества. ЭКТО стало первым в России топливом с улучшенными эксплуатационными и экологическими свойствами. Оно соответствует требованиям стандарта ЕВРО-5, отметили в пресс-службе ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".