Дума Нижнего Новгорода одобрила изменения в Устав города Политика

Дума Нижнего Новгорода одобрила изменения в Устав города. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании 29 января 2020 года.

Депутаты рассмотрели и утвердили два проекта изменений.

В частности, в проекте от 6 декабря определяется способ назначения руководящего состава администрации районов:

- глава администрации района назначается и освобождается от должности главой Нижнего Новгорода;

- первый заместитель главы администрации района и заместители главы администрации района назначаются на должность главой города по предложению главы администрации района и освобождаются от должности главой Нижнего Новгорода.

В случае временного отсутствия главы администрации района его обязанности исполняет либо первый заместитель главы администрации района, либо заместитель главы администрации района, либо лицо, определенное главой города Нижнего Новгорода и соответствующее квалификационным требованиям, предъявляемым для замещения должности главы администрации района.

В случае расторжения трудового договора с главой администрации района его обязанности на основании правового акта администрации города Нижнего Новгорода исполняет либо первый заместитель главы администрации района, либо заместитель главы администрации района.

Проект изменений от 24 января включает в себя правки, связанные с включением в состав Нижнего Новгорода Новинского сельсовета, с переходом к выборам депутатов по одномандатным избирательным округам и сокращением количества депутатов с 47 до 35, а также другие вопросы.