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Общество

Территорию нижегородского парка "Швейцария" увеличили

29 января 2020 13:47  [41] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Площадь озелененной территории общего пользования в нижегородском парке "Швейцария" увеличена. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседании Думы Нижнего Новгорода 29 января 2020 года.

Депутаты внесли изменения в границы парка и окской набережной. Территории были увеличены "за счет прилегающих участков".

Предлагаемые администрацией Нижнего Новгорода изменения в границы озелененных территорий общего пользования (ОТОП) основаны на проекте комплексного благоустройства парка "Швейцария" в рамках его реновации к 800-летию города.

В документе говорится, что площадь территории, фактически занятой зелеными насаждениями, составляет 407, 5 тысяч кв. м (80,95%), в предложенных границах ОТОП составит 432,9 кв. м (85,91%).

Также в перечень ОТОП Нижнего Новгорода была включена набережная правого берега Оки на участке от памятника природы "Малиновая гряда" до границы с Советским районом площадью 262,8 тысяч кв. м. Изменения также основываются на разрабатываемом проекте комплексного благоустройства парка. 

"Сегодня много муссируется вопрос, что в парке "Швейцария" планируется вырубка деревьев, чтобы разместить там объекты капитального строительства и парковочные места. Администрация города нас заверила, что никаких парковок на территории парка не планируется", - отметил в разговоре с журналистами председатель комиссии думы Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман.

(Схема границы озелененной территории общего пользования - парк Швейцария, фото: проект решения Гордумы)
(Схема границы озелененной территории общего пользования - набережная Оки, фото: проект решения Гордумы)

Напомним, что на благоустройство парка "Приокский" ("Швейцария") из федерального бюджета будут направлены 1,4 млрд рублей.

 

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