Площадь мониторинга нижегородских лесов из космоса в 2020 году увеличат на четверть Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Площадь космического мониторинга лесов Нижегородской в 2020 году увеличат на четверть.

Как сообщил губернатор региона Глеб Никитин, это будет самый масштабный космомониторинг лесов за последние 10 лет. В 2020 году площадь мониторинга лесов будет увеличена с 563 до 700 тысяч га.

"Для Нижегородской области, как и для других "лесных" регионов России остается актуальной проблема незаконных лесных рубок, ущерб от которых несет не только экономика, но и природа", - сказал губернатор.

"В прошлом году мы вошли в число субъектов РФ, на территории которых проводился космический мониторинг леса. Проект позволяет обеспечить непрерывный контроль за соблюдением лесного законодательства и выявлять нарушения даже в удаленных участках леса. Это дополнительный инструмент, который окажет эффективную помощь в борьбе с "черными лесорубами", - добавил Глеб Никитин.

Космомониторинг помогает отследить развитие негативных процессов в лесах, в том числе незаконные рубки. Для этого специалисты делают контурный и аналитический анализ космических снимков земель лесного фонда.

В 2020 году дистанционный мониторинг земель лесного фонда увеличен практически на 140 тысяч гектар и будет организован в Варнавинском, Выксунском, Мухтоловском, Пижемском и Сосновском лесничествах.

Напомним, что Нижегородская область вошла в перечень 30 субъектов, в которых Федеральное агентство лесного хозяйства в рамках национального проекта "Экология" реализует пилотный проект по инвентаризации земель лесного фонда, нуждающихся в лесовосстановлении.

Напомним, что Нижегородская область включилась в национальный проект "Экология" в 2019 году.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".