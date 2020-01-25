Подозреваемый в даче взятки главе Канавинского района предприниматель арестован Политика

Подозреваемый в даче взятки главе Канавинского района предприниматель арестован. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области, 30 января 2020 года судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В пресс-службе Московского районного суда, где рассматривается дело, пояснили, что речь идет о предпринимателе по имени Владимир Ручка. Расследование по уголовному делу продолжается.

По версии следствия, в 2019 году глава администрации Канавинского района Михаил Шаров и его заместитель Эдуард Цветков получили от предпринимателя взятку в размере 150 тысяч рублей за незаконные бездействия – осуществление торговли на территории Канавинского района с нарушением установленного порядка. Сейчас Михаил Шаров заключен под стражу до 25 марта 2020 года включительно, Эдуард Цветков отправлен под домашний арест.