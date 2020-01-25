"РЖД" предложил пассажирам сдать билеты из России в Китай Общество

"РЖД" предложил сдать билеты из России в Китай. В пресс-службе Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" пояснили, что пассажиры поездов дальнего следования, которые планировали совершить поездки в Китай в период до 27 марта включительно, могут сдать неиспользованные билеты, оформленные на территории России, в международных кассах АО "ФПК" без взимания дополнительных плат и сборов.

В том случае, если пассажир оформлял проездной документ для поездки из Китая в Россию на территории иностранного государства, однако решил отказаться от поездки, находясь на территории России, он должен не позднее, чем за 6 часов до отправления поезда обратиться для проставления специальных отметок в любой пункт продажи АО "ФПК". За возвратом денежных средств пассажирам с проставленными отметками на билетах необходимо обратиться в пункты продаж иностранных железных дорог, где были оформлены проездные документы.

В настоящее время между Россией и Китаем курсируют поезда № 3/4 Пекин – Москва и 402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования Китайских железных дорог, а также беспересадочные вагоны АО "ФПК" сообщением Чита – Маньчжурия и группа вагонов сообщением Москва - Пекин.

В то же время для профилактики инфекционных заболеваний работниками поездных бригад организованы специальные инструктажи для пассажиров. Все пассажирские поезда внутри обрабатываются дезинфицирующими средствами.

Ранее сообщалось, что пассажиров самолетов с подозрением на коронавирус будут направлять из нижегородского аэропорта в больницу № 2.