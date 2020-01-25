МВД подтвердило задержание нижегородца, подозреваемого в хранении боеприпаса в подвале дома на ул. Светлоярской Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Региональное управление МВД подтвердило задержание нижегородца, подозреваемого в хранении боеприпаса в подвале дома на ул. Светлоярской. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сотрудниками полиции при силовой поддержке спецподразделений управления Росгвардии задержан подозреваемый в незаконном обороте боеприпасов. Им оказался местный житель 1973 года рождения. Перед операцией по задержанию жители дома были эвакуированы, место оцеплено представителями правоохранительных органов. При задержании мужчина сопротивления не оказывал", - говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили, что детонирующий предмет в подвале был гранатой.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится осмотр квартиры правонарушителя. Очевидцы сообщают, что проверка проводится с собаками. Сейчас предметов и веществ, представляющих опасность для окружающих, в квартире не обнаружено.

Мужчину допрашивают дознаватели отдела полиции.

Как журналистам рассказала местная жительница Людмила Кочерова, задержанный, ее сосед по дому Михаил Невядомский, жил один. С детства отличался нелюдимостью. Друзей у него не было, но "часто им интересовались подозрительные личности".

"Мы летом часто сидим на лавочке у подъезда - подъезжали мужики и искали его. Да и жильцы второго подъезда говорят, что он странно себя вел. По ночам ходил куда-то", - сказала она.

Ранее сообщалось, что жителей дома №36 по ул. Светлоярской в Нижнем Новгороде, где вчера был обнаружен детонирующий предмет, снова эвакуировали.

(фото: НИА Нижний Новгород)

(фото: НИА Нижний Новгород)

Напомним, их также эвакуировали 30 января предположительно из-за взрыва в подвале, который произошел утром. Прибывшие на место происшествия кинологи и саперы при визуальном осмотре никаких разрушений несущих конструкций не обнаружили, то есть угрозы обрушения дома не было. Однако из-за происшествия пострадали два человека.

Региональное ГУ МВД сообщало, что в подвале был обнаружен посторонний предмет, и когда слесари осуществляли обмер труб, этот предмет детонировал.

В итоге слесари получили ранения. Один из них был госпитализирован, второй после осмотра медиками отпущен домой.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Изъятые с места происшествия вещественные доказательства направлены на экспертизу.