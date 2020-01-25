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Происшествия

Наркотики в маркерах пытались передать в нижегородскую ИК-16

31 января 2020 13:02  [62] Происшествия

Фото: региональное ГУФСИН

Наркотики в маркерах пытались передать в ИК-16, расположенную в Лысковском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба региональное ГУФСИН России.

В пресс-службе пояснили, что маркеры внутри которых находились наркотики, обнаружены в посылке, предназначенной для осужденного. Всего изъято пять свертков с наркотическим веществом общей массой около 8 грамм.

Напомним, что в середине января нижегородец пытался перебросить на территорию колонии спиртосодержащую жидкость и мобильные телефоны.

Через неделю сотрудники колонии №20 предотвратили переброс девяти сотовых телефонов и шести зарядных устройств.

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