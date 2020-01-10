Нижегородец пытался перебросить в колонию спиртосодержащую жидкость и мобильные телефоны Происшествия

Фото: ГУФСИН России по Нижегородской области

Нижегородец пытался перебросить на территорию колонии спиртосодержащую жидкость и мобильные телефоны. Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Нижегородской области, вечером 15 января 2020 года сотрудниками оперативного отдела ИК-20 (Лукоянов) был задержан мужчина при попытке переброса запрещенных предметов на режимную территорию исправительного учреждения.

При досмотре было обнаружено и изъято 5 свертков, в которых находилось 9 телефонов, 1 зарядное устройство, 7 пластиковых бутылок объёмом 0,25 литра со спиртосодержащей жидкостью.

По факту произошедшего в отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении.

Напомним, в конце декабря 2019 года предположительно наркотик обнаружили сотрудники нижегородского СИЗО в банке с какао. Спрятанное ухищренным способом вещество, предназначалось подследственному. Ранее, SIM-карту в кураге нашли сотрудники СИЗО-3 (Вадский район). Один год ограничения свободы получила жительница Дзержинска за попытку пронести наркотики в колонию в расческе. Житель Лукояновского района пытался пронести осужденному гашиш, упакованный в тапочки.

Кроме того происходили и более серьезные происшествия. В июне прошлого года сотрудник нижегородской ИК выпустил нетрезвого осужденного, отбывающего наказание за совершение особо тяжкого преступления, за территорию учреждения в магазин. Осужденный был задержан на ул. Электровозной сотрудниками вневедомственной охраны за управление транспортным средством в нетрезвом виде.