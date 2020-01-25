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Происшествия

Очередной переброс запрещенных предметов предотвратили в нижегородской ИК-20

27 января 2020 16:36  [73] Происшествия
Очередной переброс запрещенных предметов предотвратили в нижегородской ИК-20

Очередной переброс запрещенных предметов предотвратили в нижегородской ИК-20

Фото: ГУ ФСИН

Очередной переброс запрещенных предметов предотвратили в нижегородской колонии 20. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН России.

В пресс-службе уточнили, что попытка переброса запрещенных предметов состоялась 26 января 2020 года. Сотрудники колонии задержали этого мужчину.

При досмотре задержанного было обнаружено и изъято 9 сотовых телефонов и 6 зарядных устройств.

"Благодаря умелой и профессиональной работе сотрудников оперативного отдела ИК-20, направленной на предотвращение поступления запрещённых предметов к осужденным, был перекрыт ещё один канал доставки запрещённых предметов", - сообщили в пресс-службе.

В середине января сообщалось об еще одной попытке переброса запрещенных предметов на территорию данной колонии.

При досмотре у задержанного было обнаружено и изъято 5 свертков, в которых находилось 9 телефонов, 1 зарядное устройство, 7 пластиковых бутылок объёмом 0,25 литра со спиртосодержащей жидкостью.

Напомним, в конце декабря 2019 года предположительно наркотик обнаружили сотрудники нижегородского СИЗО в банке с какао. Спрятанное вещество, предназначалось подследственному. Напомним также, что сотрудники СИЗО-3 нашли SIM-карту в кураге. Один год ограничения свободы получила жительница Дзержинска за попытку пронести наркотики в колонию в расческе. Житель Лукояновского района пытался пронести осужденному гашиш, упакованный в тапочки.

Кроме того происходили и более серьезные происшествия. В июне прошлого года сотрудник нижегородской ИК выпустил нетрезвого осужденного, отбывающего наказание за совершение особо тяжкого преступления, за территорию учреждения в магазин.

Осужденный был задержан на ул. Электровозной сотрудниками вневедомственной охраны за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

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