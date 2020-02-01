Медпункты РЖД оборудовали бесконтактными инфракрасными термометрами для выявления больных коронавирусом Общество

Дополнительные противоэпидемиологические мероприятия в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции проводятся на объектах инфраструктуры и в пассажирских поездах ОАО "Российские железные дороги". Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

В частности, на вокзалах дежурят врачи, а медицинские пункты дополнительно укомплектованы необходимыми противоэпидемическими средствами и ручными бесконтактными инфракрасными термометрами.

Также проведены инструктажи фронтлайн-персонала по действиям и мерам безопасности в случае выявления лиц с симптомами инфекционного заболевания. Все работники, контактирующие с пассажирами (проводники, кассиры, дежурные и др.), обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки) и кожными антисептиками.

На вокзалах и в поездах обеспечен неснижаемый запас специальных моющих составов, которыми проводится регулярная дезинфекция всех помещений, проверена работоспособность установок обеззараживания воздуха и укомплектованность бактерицидными лампами, организована ревизия вентиляционных систем, проводится аудиоинформирование пассажиров о мерах профилактики заболевания, размещены памятки о мерах профилактики коронавирусной инфекции.

Центральной дирекцией здравоохранения ОАО "РЖД" разработан регламент взаимодействия и обмена оперативной информацией между подразделениями холдинга в случае выявления у пассажиров признаков новой инфекции.

Напомним, что в настоящее время временно ограничено железнодорожное сообщение с Китайской народной республикой и с КНДР.

По данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, по состоянию на 3 февраля 2020 года, от коронавируса 2019-nCoV умерли уже 360 человек, вылечились 475 человек, заражены около 17 тысяч.

В России выявлены двое граждан Китая, больных новым коронавирусом, в Тюменской области и в Забайкальском крае.

Ранее, Глеб Никитин назвал фейками все сообщения о коронавирусе в Нижегородской области. Вместе с тем, в регионе создан оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции.