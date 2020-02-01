Подозреваемого в хранении боеприпаса в подвале дома на ул. Светлоярской поместили в психиатрический стационар Происшествия

Вторая эвакуация жителей дома №36 по ул.Светлоярской

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Подозреваемого в хранении боеприпаса в подвале дома на ул. Светлоярской поместили в психиатрический стационар. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области 4 февраля 2020 года.

"После общения с задержанным, у сотрудников полиции были основания полагать, что мужчина нуждается в квалифицированной медицинской помощи, и дознание ходатайствовало о помещении его в стационар. В настоящее время он находится в лечебном учреждении под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

Напомним, 46-летнего Михаила Невядомского задержали 31 января. Операция проводилась сотрудниками полиции при силовой поддержке спецподразделений управления Росгвардии. Жители дома были повторно эвакуированы, место оцеплено представителями правоохранительных органов.

Первый раз жителей дома эвакуировали 30 января предположительно из-за взрыва в подвале. Подвал подъезда №2 был обследован кинологами и саперами. Там была обнаружена граната, которая взорвалась, когда слесари осуществляли обмер труб. В итоге, слесари получили ранения. Один из них был госпитализирован, второй после осмотра медиками отпущен домой.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

При визуальном осмотре никаких разрушений несущих конструкций не было обнаружено, угрозы обрушения дома нет.