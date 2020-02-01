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Общество

Руководитель СУ СК России по Нижегородской области проведет личный прием граждан 7 февраля

04 февраля 2020 17:40  [98] Общество

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области генерал-майор юстиции Айрат Саетович Ахметшин проведет прием граждан 7 февраля 2020 года с 10:00 до 12:00 по адресу: ул. Маршала Воронова, 22А.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же, желательно, обращение в письменном виде. В случае обращения от третьих лиц при себе иметь доверенность.

На личный прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел, проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения, принятые следователями и руководителями следственных органов.

Предварительная запись заявителей на личный прием граждан осуществляется по телефонам: 8(831)268-03-49; 8(831)268-02-99.

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