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Общество

Роспотребнадзор временно приостановил работу кружков и секций в Нижнем Новгороде из-за гриппа и ОРВИ

05 февраля 2020 09:07  [95] Общество

Управление Роспотребнадзора направило предложение о временном приостановлении работы учреждений дополнительного образования Нижнего Новгорода, а также секций и кружков с 5 февраля 2020 года из-за превышения недельных эпидемических порогов по заболеваемости гриппом и ОРВИ на 27%.

Эпидемический порог по заболеваемости в Нижнем Новгороде превышен на 27%, по Нижегородской области - на 17 %.

Среди заболевших 64% составляют дети до 14 лет. Отмечен высокий темп прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению на 32,62%, в том числе в возрастной группе 3-6 лет – на 22,83%, в возрастной группе 7-14 лет – на 63,71%.

По данным результатов лабораторных исследований заболевших преимущественно циркулируют вирусы высокопатогенного гриппа А (Н1N1)09.

Кроме того, с 5 февраля до особого распоряжения отменены объединенные уроки, массовые спортивные, культурные и развлекательные мероприятия, проводимые в закрытых помещениях, в том числе выездные, за исключением мероприятий федерального значения (по согласованию).

Управление Роспотребнадзора продолжает использовать эффективную ограничительную меру – приостановление учебного и воспитательного процесса на срок не менее 7 дней при одновременном отсутствии в классе, группе, дошкольном и общеобразовательном учреждении 20% детей и более, заболевших ОРВИ и гриппом.

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