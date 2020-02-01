Трамвайное движение на улице Ильинской в Нижнем Новгороде будет сохранено в обе стороны Общество

Круглый стол "Трамвайное сообщение на улице Ильинской" прошел 5 февраля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Центральным вопросом встречи стала тема сохранения городского трамвайного кольца при разработке концепции развития улицы Ильинской с прилегающими кварталами.

На круглом столе министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев опроверг слухи о разрыве трамвайного кольца (маршрут № 2). По его словам, все варианты транспортных схем, разработанных консорциумом во главе с ООО "Ленгипрогор", предусматривают сохранение движения трамвая в обе стороны.

"Вопрос ликвидации трамвайного сообщения на улице Ильинской в Нижнем Новгороде даже не рассматривается. Окончательные решения по трамвайному сообщению могут быть приняты только в ходе разработки проектной документации по развитию улицы Ильинской. Важно понимать, что сейчас мы только на предпроектной стадии, исходные данные которой и лягут в техническое задание для разработки ПСД", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

"В рамках проектирования мастер-плана данной территории вопрос ликвидации трамвая не рассматривался никогда. Есть задача – сделать улицу более комфортной для пешеходов, создать общественные пространства, но не в ущерб транспортной доступности", - добавила директор департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова.

По словам разработчиков, трамвай является основным элементом транспортной структуры Започаинья. Убрать его или заменить на другой вид транспорта, например, на автобус, невозможно – пропускная способность последнего слишком мала. Полностью убрать транспорт с Ильинской также не получится – исторически эта улица несёт транзитную функцию, подобно Невскому проспекту в Питере.

"На Ильинской наибольшая концентрация объектов культурного наследия в Нижнем Новгороде. Для того, чтобы памятники не разрушались от вибрации, создаваемой трамваями, под путями должно быть многослойное основание. Также необходимо закупить современный подвижной состав", - отметил главный инженер ООО "Ленгипрогор" Юрий Перелыгин.

Ранее сообщалось, что разработчик редевелопмента Ильинской хочет связать эту улицу с Рождественской.

Напомним, что над проектом работают консорциум из ООО "Ленгипрогор", Фонда "ЦСР "Северо-Запад" и ООО "СиСофт НН". Стоимость контракта составила 22,1 млн рублей. Средства на разработку документации были выделены из бюджета Нижегородской области.