Нижегородец подозревается в даче взятки судебному приставу Общество

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Нижегородец подозревается в даче взятки судебному приставу. Как сообщает СУ СК России по Нижегородской области, возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины по ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере).

По версии следствия, 5 февраля 2020 года в дневное время на ул. Геройской Ленинского района подозреваемый передал судебному приставу-исполнителю специализированного отдела по особым исполнительным производствам взятку в размере 100 тысяч рублей за совершение законных действий – прекращение исполнительного производства в отношении него. Пристав отказалась от взятки, а противоправные действия нарушителя были пресечены следователями СК.

Подозреваемый сознался в содеянном. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.

Ранее, нижегородского полицейского из отдела противодействия коррупции задержали за взятку. Кроме того, другие экс-сотрудники нижегородской полиции вымогали взятку у свидетеля кражи автомобиля.