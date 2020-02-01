Ученые нижегородского ИПФ РАН надеются на получение Нобелевской премии Общество

Ученые нижегородского Института прикладной физики Российской Академии наук (ИПФ РАН) надеются на получение Нобелевской премии.



Как заявил в ходе пресс-конференции 6 февраля 2020 года заместитель директора по научной работе ИПФ РАН Михаил Глявин, одна из последних публикаций нижегородских ученых связана с рекордным укорочением лазерного импульса, позволившим преодолеть ограничения, казавшиеся прежде фундаментальными.



По словам Михаила Глявина, названное укорочение "открывает возможности для совершенно новой физики". Представитель института подчеркнул, что работы нижегородцев находят признание не только в России, но и в мире.



"Один из самых молодых академиков, Ефим Хазанов, в 2019 году получил госпремию РФ за работы в области лазерной физики. Это уже вторая награда, полученная нашими лазерщиками за исследования, за которые до этого или впоследствии получали Нобелевскую премию. Так что мы ждем от нашего института и Нобелевской премии, будем надеяться на получение Нобелевской премии в недалеком будущем", - добавил спикер.



По словам присутствующего на пресс-конференции министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергея Злобина, в рамках работы в регионе НОЦ созданы проектные маркетинговые группы, которые занимаются продвижением "научного продукта", что позволяет ученым заниматься лишь своей, исследовательской частью.



"Задача ученого — придумать идею, направление. Сейчас мы видим, что Нобелевские премии присуждаются за то, что было изобретено 20 или 30 лет назад и только теперь воплотилось в конкретные технологии, которые улучшают нашу жизнь. Наша задача — сократить этот срок с десятилетий до нескольких лет, а в некоторых случаях и до месяцев", - резюмировал Сергей Злобин.



Ранее нижегородские из ИПФ РАН ученые заявляли о возможности создания на территории России установки для регистрации гравитационных волн.