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Общество

Элеватор на Черниговской в Нижнем Новгороде снесут до конца мая

07 февраля 2020 10:39  [26] Общество

Элеватор на Черниговской в Нижнем Новгороде снесут до конца мая. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ОАО "НКХП-Девелопмент", которое занимается реконструкцией улицы.

Работы по сносу строения начались 6 февраля.Территория вокруг комплекса огорожена синим забором. Работы ведутся с внутренней стороны элеватора.

В компании пояснили, что с помощью специализированной техники начался разбор силосов элеватора.

Основную башню элеватора демонтируют в два этапа. Часть до отметки 27 метров будет разобрана с помощью башенного крана и алмазной резки, ниже этой отметки - специализированными машинами и экскаваторами.

Строительные отходы вывезут и в дальнейшем переработают на дробильных установках для вторичного использования.

Ранее ОАО "НКХП-Девелопмент" опубликовало концепцию реконструкции мукомольного комплекса Емельяна Башкирова: на месте элеватора у метромоста на улице Черниговской будет построено многофункциональное здание в стиле модернизма высотой более 100 метров и станет архитектурной доминантой территории.

Назначение: жилье, деловой центр, отель и торговые помещения. Предполагается размещение подземной парковки. На последнем ярусе планируется смотровая площадка и общественные помещения. Автор проекта - архитектор из Санкт-Петербурга Евгений Герасимов.

Отметим, что элеватор был построен в 70-е годы 20 века на месте одного из корпусов мельницы. Не является объектом культурного наследия.

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