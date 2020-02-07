Доследственная проверка проводится по информации о некачественном жилье для детей-сирот в Ардатовском районе Общество

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Доследственная проверка проводится по информации в СМИ и соцсетях о предоставлении некачественного жилья для детей-сирот в Ардатовском районе. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области 7 февраля 2020 года.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее прокуратура обязала администрацию Бутурлинского района предоставить жилье детям-сиротам. Нижегородская администрация предоставила жилье сироте также только после вмешательства прокуратуры.