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Общество

Доследственная проверка проводится по информации о некачественном жилье для детей-сирот в Ардатовском районе

07 февраля 2020 17:07  [2] Общество

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Доследственная проверка проводится по информации в СМИ и соцсетях о предоставлении некачественного жилья для детей-сирот в Ардатовском районе. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области 7 февраля 2020 года.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее прокуратура обязала администрацию Бутурлинского района предоставить жилье детям-сиротам. Нижегородская администрация предоставила жилье сироте также только после вмешательства прокуратуры.

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