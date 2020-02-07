Сергей Угаров пропал в Нижегородской области Общество

Фото: ПСО "Волонтер"

30-летний Сергей Угаров пропал в Нижегородской области. Как сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтёр", 29 января 2020 года около 21:00 он ушел из дома по адресу: д. Ройка, 29 Кстовского района и не вернулся.

Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, волосы темные, глаза серые.

Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, синие джинсы, обут в черные ботинки.

Обладающих какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просьба сообщить по телефону: 8(831) 291-51-51 либо инфоргу поиска (Татьяна 8905-195-95-95).