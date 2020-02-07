Александр Сочнев избран главой МСУ Богородского района Политика

Александр Сочнев избран главой МСУ Богородского района Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации, решение было принято депутатами 10 февраля 2020 года.

Согласно информации, до настоящего момента Александр Сочнев занимал должность главы администрации Богородского района.



Напомним, в мае прошлого года предыдущего главу МСУ Богородского района Константина Пурихова госпитализировали после разбойного нападения, в декабре он сложил полномочия по состоянию здоровья.

Кроме того, с января этого года Новинки Богородского района присоединили к Нижнему Новгороду, теперь поселок относится к округу №35.