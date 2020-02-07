Фото: с сайта gorodbg.ru
Александр Сочнев избран главой МСУ Богородского района Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации, решение было принято депутатами 10 февраля 2020 года.
Согласно информации, до настоящего момента Александр Сочнев занимал должность главы администрации Богородского района.
Напомним, в мае прошлого года предыдущего главу МСУ Богородского района Константина Пурихова госпитализировали после разбойного нападения, в декабре он сложил полномочия по состоянию здоровья.
Кроме того, с января этого года Новинки Богородского района присоединили к Нижнему Новгороду, теперь поселок относится к округу №35.
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