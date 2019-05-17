Главу МСУ Богородского района Константина Пурихова госпитализировали после совершения разбойного нападения Происшествия

Главу местного самоуправления Богородского района Константина Пурихова госпитализировали после совершения разбойного нападения. Об этом сообщает телекомпания "Волга".

В репортаже говорится о том, что 21 мая около 4 часов утра совершено разбойное нападение на Константина Пурихова. Неизвестные ворвались в его дом в деревне Высоково. Целью нападения, по предварительным данным, стало ограбление, самого Константина Васильевича после нападения госпитализировали в Богородскую ЦРБ.

На месте весь день работали полицейские, также приезжал и глава администрации Богородского района Александр Сочнев.



Как сообщили телекомпании "Волга" в ГУ МВД России по Нижегородской области, в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, оперативные мероприятия, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.