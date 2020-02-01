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Политика

Новинки присоединят к избирательному округу №35 Нижнего Новгорода

07 февраля 2020 11:37  [82] Политика

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новинки присоединят к избирательному округу №35 Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил депутат Евгений Сабашников по итогам закрытой комиссии Гордумы по местному самоуправлению 7 февраля 2020 года, которая касалась изменения границ округов.

С присоединением Новинок Богородского района к Нижнему Новгороду в избирательной системе появилось почти 10 тысяч избирателей.

Таким образом до перевыборов в нижегородскую Думу за этот участок будет отвечать депутат Сергей Кондрашов.

По словам Евгения Сабашникова, существенно меняется территория округов Нижегородского и Советского районов. Ранее, считает депутат, там "была какая-то путаница". Сейчас все округа будут равноценны, т.е. средняя численность избирателей – 30 тысяч человек.

По границам избирательных округов Ленинского района окончательное решение еще не принято. Избирательная комиссия определит всю схему 11 февраля.

Напомним, что нижегородская Дума поддержала переход Новинского сельсовета в состав Приокского района.

Богородского района было решено включить в территорию Нижнего Новгорода с 1 января 2020 года. Школы и детские сады Новинок передали в собственность Нижнего Новгорода в декабре 2019 года. Ранее сообщалось о других изменениях в связи с присоединением Новинок: медпомощь взрослому населению Новинского сельсовета оказывается в городской поликлинике №1 Приокского района, в том числе структурными подразделениями, расположенными в поселке Новинки, деревне Комарово, деревне Кусаковка. Детскому населению медицинская помощь оказывается в детской городской поликлинике № 1 Приокского района, медицинская помощь женскому населению - консультацией роддома №1 Нижегородского района.

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