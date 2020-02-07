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Общество

Двое россиян, эвакуированные из Китая в Тюмень, приедут в Нижний Новгород

11 февраля 2020 12:30  [67] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Два человека из штаба по профилактике коронавируса в центре "Градостроитель" в Тюмени после окончания карантина приедут в Нижний Новгород. Об этом сообщается на сайте тюменского оперативного штаба.

В начале февраля туда были эвакуированы российские и иностранные туристы, находившиеся в Китае. Первые результаты тестирования на коронавирус у всех определенных в штаб – отрицательные. Если следующее обследование на вирус покажет отрицательные результаты, врачи начнут готовить их к выписке.

Сейчас, по словам директора департамента здравоохранения Тюменской области Инны Куликовой, ситуация в центре "Градостроитель" стабильная.

Предварительно россияне отправятся в 44 города России, в том числе два человека в Нижний Новгород. Также 33 человека собираются в Москву, по 9 человек - в Санкт-Петербург и Барнаул, восемь - в Челябинск и т.д. Свои маршруты планируют и граждане Республики Беларусь, Армении, Украины, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана.

По данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, по состоянию на 11 февраля 2020 года, всего от коронавируса 2019-nCoV умерли уже 1018 человек, вылечились 4045 человек, заражены около 43108 тысяч.

Напомним, что оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции создан в Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что вернувшиеся из китайской провинции Аньхой учащиеся НГПУ находятся на двухнедельном карантине.

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