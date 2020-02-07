Эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Нижегородской области увеличился с 27% до 40%

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Эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ увеличен в Нижегородской области на 40%. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
В начале месяца эпидпорог был превышен на 27%.
В управлении добавили, что среди заболевших 63% составляют дети до 14 лет.
Всего с декабря 2019 года у 343 нижегородцев диагностировали грипп. Это, в основном, вирусы высокопатогенного гриппа А (Н1N1)09.
В Роспотребнадзоре напомнили, что в Нижегородской области из-за превышенного эпидемического порога приостановлена деятельность детских секций, подготовительных курсов и кружков.
Кроме того, в регионе на карантин закрыто 14,5% образовательных учреждений.
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