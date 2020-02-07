Эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Нижегородской области увеличился с 27% до 40% Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ увеличен в Нижегородской области на 40%. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В начале месяца эпидпорог был превышен на 27%.

В управлении добавили, что среди заболевших 63% составляют дети до 14 лет.

Всего с декабря 2019 года у 343 нижегородцев диагностировали грипп. Это, в основном, вирусы высокопатогенного гриппа А (Н1N1)09.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в Нижегородской области из-за превышенного эпидемического порога приостановлена деятельность детских секций, подготовительных курсов и кружков.

Кроме того, в регионе на карантин закрыто 14,5% образовательных учреждений.