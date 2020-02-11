Последние новости рубрики Бизнес
11 февраля 2020 17:13  [52] Нижегородские пункты переработки древесины поставят на учет
11 февраля 2020 16:52  [82] Нижегородская область увеличила экспорт в Японию на 34% - до $11 млн
11 февраля 2020 12:03  [408] "Транснефть-Верхняя Волга" завершила реконструкцию нижегородских участков МН Сургут-Полоцк
11 февраля 2020 11:12  [516] НБД-Банк обновил тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию предпринимателей
11 февраля 2020 09:11  [1371] Уголовное дело возбуждено в Нижнем Новгороде по факту создания фиктивного юрлица
10 февраля 2020 10:40  [1131] Управляющая компания в Сормовском районе подозревается в неперечислении 4 млн рублей на счета "Теплоэнерго"
08 февраля 2020 13:49  [2234] Руководители госструктур ответят на вопросы нижегородских предпринимателей 10-14 февраля
08 февраля 2020 12:43  [1968] Организации по переработке рыбы планируется поддержать из областного бюджета
07 февраля 2020 16:23  [1428] Арбитражный суд Нижегородской области поддержал УФАС в деле о "ГлавУКС"
07 февраля 2020 12:19  [1083] Региональный оператор фонда "Сколково" - нижегородский технопарк "Анкудиновка" попал в число лучших по итогам 2019 года
Бизнес

Нижегородская область увеличила экспорт в Японию на 34% - до $11 млн

11 февраля 2020 16:52  [82] Бизнес
Нижегородская область увеличила экспорт в Японию на 34% - до $11 млн

Нижегородская область увеличила экспорт в Японию на 34% - до $11 млн

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородская область увеличила экспорт в Японию на 34% по итогам 2019 года. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

В целом товарооборот регионов составил около $80 млн, в этой структуре экспорт Нижегородской области составил $11 млн.

Увеличение экспорта, по словам Глеба Никитина, произошло "за счет роста несырьевого неэнергетического экспорта, в частности, увеличения на 44% поставок органических химических соединений, а также десятикратного роста продаж высокотехнологичных электрических машин и аппаратуры".

"Кроме того, Нижегородская область начала поставки масло-жировой продукции в Японию. По итогам 2019 года экспорт этих товаров составил почти $362 тысячи", - добавил губернатор.

"Сотрудничество в рамках перекрестного года России и Японии привело к активизации торгово-экономических контактов Нижегородской области и Японии", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор добавил, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ о проведении в 2020-2021 году Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов, правительством Нижегородской области был разработан план двусторонних мероприятий. В 2020-2021 году в регионе пройдет порядка 25 совместных мероприятий.

Напомним, в 2019 году по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". В рамках нацпроекта планируется увеличить несырьевой неэнергетический экспорт с $4 млрд в 2018 году до не менее чем $5,2 млрд в 2024 году.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph