Нижегородская область увеличила экспорт в Японию на 34% - до $11 млн Бизнес

Нижегородская область увеличила экспорт в Японию на 34% - до $11 млн Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородская область увеличила экспорт в Японию на 34% по итогам 2019 года. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

В целом товарооборот регионов составил около $80 млн, в этой структуре экспорт Нижегородской области составил $11 млн.

Увеличение экспорта, по словам Глеба Никитина, произошло "за счет роста несырьевого неэнергетического экспорта, в частности, увеличения на 44% поставок органических химических соединений, а также десятикратного роста продаж высокотехнологичных электрических машин и аппаратуры".

"Кроме того, Нижегородская область начала поставки масло-жировой продукции в Японию. По итогам 2019 года экспорт этих товаров составил почти $362 тысячи", - добавил губернатор.

"Сотрудничество в рамках перекрестного года России и Японии привело к активизации торгово-экономических контактов Нижегородской области и Японии", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор добавил, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ о проведении в 2020-2021 году Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов, правительством Нижегородской области был разработан план двусторонних мероприятий. В 2020-2021 году в регионе пройдет порядка 25 совместных мероприятий.

Напомним, в 2019 году по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". В рамках нацпроекта планируется увеличить несырьевой неэнергетический экспорт с $4 млрд в 2018 году до не менее чем $5,2 млрд в 2024 году.