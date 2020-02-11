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Общество

Роспотребнадзор предлагает ввести карантин во всех нижегородских школах

11 февраля 2020 17:53  [368] Общество

Региональное управление Роспотребнадзора направило предложение в администрацию Нижнего Новгорода о введении карантина в школах с 13 по 22 февраля 2020 года включительно. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Руководителям дошкольных образовательных учреждений рекомендовано усилить контроль за условиями соблюдения личной гигиены детьми,  соблюдением режима проветривания и правил проведения влажных уборок с дезинфицирующими средствами.

Эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ с 3 по 9 февраля в регионе превышен на 47%. Среди заболевших 63% составляют дети до 14 лет, значительное количество – с 7 до 14 лет.

Всего с декабря 2019 года у 343 нижегородцев диагностировали грипп. Это, в основном, вирусы высокопатогенного гриппа А (Н1N1)09.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в Нижегородской области из-за превышенного эпидемического порога приостановлена деятельность детских секций, подготовительных курсов и кружков.

Кроме того, в регионе на карантин закрыто 14,5% образовательных учреждений.

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