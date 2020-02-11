"Шуховскую башню" около Дзержинска хотят сделать объектом нижегородского круизного туризма Культура и отдых

Шуховская башня Фото: администрация Дзержинска

"Шуховскую башню" около Дзержинска хотят сделать объектом нижегородского круизного туризма. Такие перспективы обсудили губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава "Россети Центр" (управляющая организация "Россети Центр и Приволжье") Игорь Маковский.

Компания планирует в частности, к празднованию 100-летия ГОЭЛРО и 800-летия Нижнего Новгорода осуществит подсветку Шуховской башни.

"Шуховская башня – уникальный памятник архитектуры, который необходимо не только сохранять, но и делать знакомство с ним максимально интересным. В наших планах развитие круизного туризма, в том числе, по Оке, поэтому место, где установлена башня, может стать точкой притяжения для туристов", - сказал Глеб Никитин.

"Возможность увидеть Шуховскую башню в темное время суток позволит также по-новому выстраивать и туристические маршруты", - добавил Глеб Никитин.

Игорь Маковский, в свою очередь пояснил, что компания планирует 800-летию Нижнего Новгорода окрасить 21 опору нижегородских линий в стилизованные цвета. Также планируется нанести тематические граффити на трансформаторные подстанции, расположенные на видовых местах города.

Напомним, что территория около Шуховской башни рассматривалась в качестве выездной площадки для проведения конференций, форумов и слетов. Первой задачей для развития данной территории был определен поиск финансирования на проведение обследования башни и, если понадобится, на ее реставрацию и охранные мероприятия. Также одной из первоочередных задач было создание инфраструктуры – в частности, строительство дороги.