Расходы на строительство платной трассы через Нижегородскую область могут вырасти, - счетная палата Экономика

Фото: Автодор

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Расходы на строительство высокоскоростной платной автомагистрали "Москва-Казань", которая будет проходить через Нижегородскую область, могут вырасти. Информация об этом содержится в отчете счетной палаты России по итогам анализа эффективности расходования средств на строительство международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай".

Счетная палата пришла к выводу, что перенос сроков выполнения строительно-монтажных работ на трассе "Москва – Нижний Новгород – Казань" с 2021–2024 годов на 2021–2027 годы приведет к общему увеличению объема капитальных вложений на прогнозируемый трехлетний уровень инфляции.

Кроме того, не на все участки автомобильных дорог, входящих в международный транспортный маршрут ЕЗК, имеется проектно-сметная документация.

Планируемый объем финансирования в соответствии с федеральным проектом составляет 539,6 млн рублей.

(из отчета СП РФ)

Ранее сообщалось, что высокоскоростную платную автомагистраль "Москва-Казань", которая будет проходить через Нижегородскую область, построят до 2027 года. Правительство РФ согласовало поэтапную реализацию проекта строительства данной автотрассы.

Как сообщается в официальной группе компании "Автодор" в соцсети ВКонтакте, Нижегородская область стала первым регионом, согласовавшим прохождение трассы "М-12" - "Москва – Нижний Новгород – Казань" по своей территории. Протяженность участка составляет около 280 км.

От границы с Владимирской областью дорогу планируют проложить через Навашинский, Ардатовский, Арзамасский, Вадский, Перевозский, Бутурлинский, Сергачский, Пильнинский районы.

На границе с Владимирской областью намечено строительство нового моста через Оку, а на пересечениях с дорогами Нижний Новгород – Арзамас и Павлово – Мухтолово –возведение транспортных развязок.

На территориях, находящихся в непосредственной доступности от дороги, зарегистрировано более трех тысяч крупных и средних предприятий и организаций, в том числе ряд крупных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Расчетный экономический эффект, который получит Нижегородская область от строительства магистрали, оценивается в 156 млрд рублей.

Для скоростной автодороги "Москва-Казань" россияне предложили почти сто вариантов названий.

СПРАВКА:

Трасса "Москва – Казань" (протяженность - 794 км) – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую. В классификации федеральных автодорог она получит номер М-12.