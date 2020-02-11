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Общество

Глеб Никитин поручил устранить протечки в подвале школы в Балахнинском районе

13 февраля 2020 16:06  [75] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил главе МСУ Балахнинского района Алексею Левковичу в максимально короткие сроки устранить протечки в подвале школы № 10. Образовательное учреждение глава региона посетил 13 февраля 2020 года в рамках визита в Балахнинский район.

В подвал, где расположена электрощитовая, поступает и скапливается вода. Как сообщил Алексей Левкович, к работам по устранению протечек планировалось приступить после окончания учебного года.

"Нельзя ждать конца учебного года и спокойно реагировать на то, что в здании, где учатся дети, может произойти короткое замыкание. Немедленно подготовьте предложение по переносу электрощитовой. Требуется также в максимально короткие сроки решить вопрос с образованием плесени. Для начала необходимо просушить подвал", - подчеркнул Глеб Никитин.

Школа в поселке Гидроторф была открыта в 1923 году. В 2019 году было построено новое здание на 900 учащихся. В следующем учебном году в школе планируется открыть ресурсный класс для детей с расстройством аутистического спектра.

Также, посещая Балахнинский район 13 февраля, Глеб Никитин поздравил с наступающим Юбилеем Победы ветеранов и вручил им юбилейные медали.

Что касается новых появления новых учреждений, то две новые школы и детский сад построят в Новинках в 2021 году.

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