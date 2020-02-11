Две новые школы и детский сад построят в Новинках в 2021 году Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Две новые школы и детский сад построят в Новинках в 2021 году. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Там размещено три электронных аукциона на строительство школы на 550 мест, школы на 1500 мест и детского сада на 320 мест. Все они будут располагаться в поселке Новинки, который недавно был присоединен к г.о. Нижний Новгород, и на прилегающем к нему участке.

Заказчиком работ выступает ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик". Все аукционы по определению подрядчика запланированы на 21 февраля. Финансирование планируется за счет средств бюджетов, предусмотренных на реализацию адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2020-2022 годы.

Начальная (максимальная) цена контракта на строительство школы на 550 мест – 445,9 млн рублей. Срок выполнения работ - 14,5 месяцев с даты заключения контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта на строительство школы на 1500 мест – 751,1 млн рублей. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта до 25 декабря 2021 года.

Начальная (максимальная) цена контракта на строительство детского дошкольного учреждения на 320 мест – 305,5 млн рублей. Срок выполнения работ - 13 месяцев с даты заключения контракта.

Напомним, что дети из Новинского сельсовета Богородского района перешли в систему образования Нижнего Новгорода.

Школы и детские сады Новинок передали в собственность Нижнего Новгорода в декабре 2019 года.

Напомним также, что Новинки Богородского района решено включить в территорию Нижнего Новгорода с 1 января 2020 года. Территория площадью 48 тысяч кв.м. присоединена к Приокскому району. В Новинках в настоящее время проживает 11 тысяч жителей.