Нижегородская область - лидер по исполнительской дисциплине нацпроекта БКАД Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев принял участие в селекторном совещании с руководителями Федерального дорожного агентства. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

На совещании представители регионов России доложили о реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) на своих территориях.

Говоря о Нижегородской области, Павел Саватеев сказал, что по поручению губернатора Глеба Никитина основные контракты на ремонт дорог в 2020 году по нацпроекту были заключены еще в 2019 году.

"Мы это сделали, чтобы дать подрядчикам возможность подготовиться, рассчитать свои силы, запастись материалами, если необходимо - обучить рабочих новым технологиям, и весной при установлении положительных температур без задержек выйти на объекты", - пояснил министр.

В настоящее время оценка деятельности субъектов РФ в рамках нацпроекта осуществляется на основе данных системы оперативного управления "Эталон". Программа позволяет оперативно учитывать и эффективно анализировать текущий статус объекта ремонта, а также контролировать работу с обращениями граждан и выполнение поручений федеральных структур.

В ходе совещания заместитель главы Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко отметил, что по исполнительской дисциплине среди лидеров традиционно Нижегородская и еще 11 областей. Министерства этих регионов оперативно вносят информацию в систему "Эталон" и отрабатывают поступающие задания.



Напомним, по поручению Глеба Никитина основные контракты на ремонт дорог в 2020 году по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" были заключены до конца 2019 года. С учетом конкурсов программа регионального проекта включает в себя 191 объект общей протяженностью 878,4 км, в том числе 24 объекта (26,32 км) в Нижнем Новгороде, 7 объектов (8,42 км) - в Дзержинске и 160 (843,7 км) - в районах Нижегородской области. Кроме того, в этом году начнется реконструкция Заревской объездной в Дзержинске и строительство развязки в районе Ольгино.