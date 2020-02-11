Нижегородская область будет поставлять медоборудование Республике Сербской Бизнес

Фото: правительство Нижегородской области

Правительство договорилось с представителями Республики Сербской о поставках медоборудования нижегородских компаний. Об этом сообщает департамент внешних связей правительства Нижегородской области.

Договоренность о поставках медоборудования достигнута в ходе визита делегации из Республики Сербской в Нижегородскую область.

По словам директора департамента внешних связей регионального правительства Ольги Гусевой, в рамках реализации мероприятий национального проекта "Международная коопераций и экспорт" и развития гуманитарных связей регион продолжает активное сотрудничество со странами Балканского полуострова.

"Сегодня мы передали для согласования сербской стороне дорожную карту на 2020-2023 годы по реализации Соглашения между правительством Нижегородской области и правительством Республики Сербской", - сказала директор департамента внешних связей регионального правительства Ольга Гусева.

По ее словам, документ наполнен конкретными проектами. Так, в планы правительства региона входит организация поставок медицинского оборудования производства нижегородских компаний в Республику, а также содействие организациям агропромышленного комплекса в развитии взаимных поставок продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья.

Стороны также договорились об осуществлении международных связей в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Предполагается, что регионы будут развивать взаимодействие в более чем 15 направлениях, среди которых промышленное производство, сельское хозяйство, туризм, образование и культура.

"Считаю, что благодаря активной поддержке правительства региона при реализации проектов, указанных в дорожной карте, мы сможем и дальше наращивать наши экономические показатели", - подчеркнула глава департамента.

Напомним, в 2019 году по решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина регион начал работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". В рамках нацпроекта планируется увеличить несырьевой неэнергетический экспорт с $4 млрд в 2018 году до не менее чем $5,2 млрд в 2024 году.