Демонтаж гостиницы "Россия" в Нижнем Новгороде начнется в течение двух недель Общество

Будущий жилой дом Фото: ООО "Сервис-Отель"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Демонтаж бывшей гостиницы "Россия" на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде начнется в течение двух недель. Об этом 14 февраля 2020 года сообщила директор ООО "Сервис-отель" (компания-собственник здания) Вера Терещенкова в ходе круглого стола на тему начала работ по приспособлению здания для современного использования.

Гостиницу "Россия" перепрофилируют в жилой дом. Над привычными шести этажами запроектирована стеклянная надстройка, где также будут квартиры. Общая площадь жилых помещений составит 10 тысяч кв. м. Первый этаж отдадут под общественные пространства, среди которых будут музей и ресторан. Проект также предусматривает двухуровневую подземную парковку на 191 машиномест.

Исследования показали, что здание гостиницы сохранить полностью не удастся, собственнику придется заменить основные конструкции, которые находятся в аварийном состоянии.

Демонтаж начнется с самой верхней точки и будет осуществляться поэтажно вниз. Вера Терещенкова отметила, что при этом будут применяться техника, поскольку разбирать здание вручную "нецелесообразно и опасно для работников".

Далее демонтированные элементы будут отсортированы, и мусор не подлежащий переработке вывезен на полигон.

(Здание гостиницы, фото с сайте Google maps)

Как рассказал генеральный директор ЗАО "СМУ-77" (компания-застройщик) Владимир Молоканов, элементы декора исторического здания будут сохранены. Основная их часть уже сейчас вывезена. В дальнейшем их по возможности либо отреставрируют, на чем настоял руководитель Госохранкультуры Нижнего Новгорода Григорий Меламед, либо воссоздадут по чертежам в масштабе элемента из таких же материалов. В дальнейшем объекты будут использованы в интерьере общественных пространств.

Причем Владимир Молоканов подчеркнул, что воссозданию подлежат не только охраняемые объекты, но и те, которые по мнению экспертов имеют художественную ценность. Это касается деревянных балясин, колонн, различных панно и изразцов, а также мозаики над входом. Все они будут предложены УГО ОКН НО к включению в список охраняемых.

При демонтаже также будет учитываться сохранность близлежащих домов, из которых четыре являются объектами культурного наследия. Об этом подробно доложил представитель ННГАСУ Дмитрий Хохлов (подрядчик по геодезическому мониторингу зданий, попадающих в зону влияния объекта). По его словам, грунт в этой зоне крепкий, подземные воды находятся глубоко, а значит аварийных ситуаций возникнуть не должно.

Запланированы мероприятия по защите елей, растущих рядом с зданием.

Поскольку воссоздание здания продлиться более года и территория будет обнесена строительным забор, то его предлагается использовать как место для арт-объектов. В настоящее время рассматривается несколько вариантов использования, например для фотоконкурса школьников "Я открываю Нижний", которые сейчас уже транслируются в общественном транспорте и на умных остановках, а также для выставки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Госохранкультура Нижнего Новгорода пообещала вести государственный надзор на всех этапах воссоздания, где будут привлекаться общественные инспектора.

Напомним, что здание гостиницы с 2006 года является собственностью ООО "Сервис-Отель". В связи невозможностью приведения здания в соответствие с санитарными и противопожарными требованиями (заключение ГУ МЧС) с 1 января 2008 работа гостиницы была приостановлена и произведена консервация здания.

"Сервис-Отель" принял решение перепрофилировать здание в многофункциональный центр, однако управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (УГООКН НО) установило запрет на эти действия, поскольку здание является объектом культурного наследия.

В результате ряда судебных споров, суд встал на сторону "Сервис-Отеля" и разрешил компании переоборудовать данный ОКН.