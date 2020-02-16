Нижний Новгород планирует выпустить облигации на 4 млрд рублей Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижний Новгород планирует выпустить облигационный заем в размере 4 млрд рублей. Об этом сообщается в проекте решения городской думы.

Выпуск облигаций планируется в 2020 году.

Решение о выпуске облигаций принято в связи с тем, что пределы муниципального внутреннего долга Нижнего Новгорода на 1 января 2021, 2022 и 2023 годов установлены в размере, превышающие 11,86 млрд рублей.

Средства от размещения ценных бумаг будут направлены на замещение кредитов от коммерческих банков, что позволит не увеличивать размер муниципального долга Нижнего Новгорода.

Вопрос о выпуске облигаций депутаты Гордумы рассмотрят на заседании 26 февраля.

Напомним, что предыдущий облигационный заем Нижний Новгород выпустил в начале декабря 2017 года. Тогда город разместил 5 млрд рублей. Ставка по купонам составила 8,1% годовых. По данным городской администрации, спрос на облигации превысил предложение в 1,2 раза и составил 6,2 млрд руб.

Напомним также, что в конце декабря 2019 года муниципальный долг Нижнего Новгорода составил 10,4 млрд рублей.