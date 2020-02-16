Пятнадцать городских объектов будет отреставрировано к 800-летию Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пятнадцать городских объектов будет отреставрировано к 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом сообщил заместитель главы Нижнего Новгорода по строительству и архитектуре Юрия Шалабаев в ходе заседания комиссии Гордумы по экономике, промышленности и предпринимательству 17 февраля 2020 года.

Среди них - планируемая реконструкция парка Приокский ("Швейцария"). Срок сдачи проектно-сметной документации – 28 февраля. Проектом занимается акционерное общество "Группа компаний "ЕКС". На реконструкцию будет направлено 1,4 млрд рублей в 2020 году и 2,7 млрд рублей – в 2021 году.

Также будут отремонтированы дом Бурмистровой, где размещается Литературный музей им. Горького, пять объектов в архитектурно-этнографическом музее-заповеднике "Щелоковский хутор" (Покровская церковь, Дом Павловой, мельница толчея-столбовка, ямный и верховой овины) и горельеф "Ленин и нижегородские марксисты", памятник Владимиру Ленину, памятник морякам Волжской военной флотилии, памятник Кузьме Минину, монумент "Героям и мученикам революции 1905 года", памятник Льву Нестерову. На данные объекты запланировано 213 млн рублей.

Еще 9,8 млн рублей пойдет на реставрацию музейного комплекса им.Добролюбова, музея фотографии и Дома Бугрова, в котором располагается художественная школа №1.