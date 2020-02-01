Фуникулера не будет: проектант благоустройства парка Швейцария представил актуальные наработки Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Акционерное общество "Группа компаний "ЕКС", которое занимается проектом благоустройства парка Приокский ("Швейцария"), представило актуальные наработки будущего проекта в рамках круглого стола 5 февраля 2020 года. Сам проект будет готов к 28 февраля.

Как пояснила руководитель проектного отдела АО "ГК "ЕКС" Анастасия Стрелец, "на этапе проектирования, заложенные в концепции решения, претерпели изменения".

Так проектант решил отказаться от идеи строительства канатной дороги, которая должна была соединить парк "Швейцария" с заречной частью города.

Не будет и обзорной башни у спуска в Урочище Слуда, а также трассы для даунхилла, которая планировалась концепцией в зоне особо охраняемой природной территории (ООПТ).

Кроме того, АО "ГК "ЕКС" передвинула пляжный павильон из зоны ООПТ, площадку для парапланеристов к краю лесного массива и музей - из дубовой рощи в район детского парка.

Чтобы сохранить основной массив зеленых насаждений, из проекта исключены все новые лестницы (остались только реконструируемые) на склоне и упрощена систему мостков через горный ручей со склона в Урочище Слуда до одного небольшого перехода в середине склона.

Также решено убрать все объекты из зоны раскопок, где осенью археологи обнаружили керамику домонгольского периода.

Анастасия Стрелец отметила, что мемориальный комплекс останется исторической доминантой парка.

Проект предусматривает сохранение пользующихся популярностью жителей видовых точек и существующего скейт-парка,

При этом в парке "Швейцария" собираются построить ряд объектов некапитального типа - выставочный центр, экошколу, кафе и коворкинги, которые вызывают много вопросов у нижегородцев. Анастасия Стрелец разъяснила, что это будут небольшие помещения, в которых установят несколько столов, где посетители смогут поработать или почитать книгу, при этом, к примеру, выпив кофе.

Уже запроектированы детские площадки, столы для настольного тенниса, площадки для воркаута, беговой и вело-маршрут, лыжня. В парке появится сухой фонтан. По территории парка будут распределены туалетные кабинки.

Представитель компании-проектанта добавила, что запланировано компенсационное озеленение – аварийные и сухостойные деревья спилят, но вместо них посадят более двух тысяч новых.

Участники круглого стола 5 февраля, неравнодушные к судьбе парка, задали проектантам много вопросов. Эколог Асхат Каюмов обратил внимание присутствующих на сохранение зеленых насаждений - "это условия выживания, а не роскошь". Член попечительского совета парка "Швейцария" Юрий Попов попросил сделать акцент на будущем содержании парка - "800-летие Нижнего Новгорода – это хорошо, но будет же еще 801-летие". Поднимался вопрос сохранения зоопарка.

Все вопросы и пожелания были зафиксированы организаторами мероприятия. Нижегородцам, который не смогли на нем присутствовать, предложено до воскресенья направить свои вопросы на почту нижегородского исполкома ОНФ (52region@onf.ru).

Заместитель главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев пообещал жителям, что в течение двух недель администрация города ответит на эти вопросы. Пожелания будут учтены проектантами.

Напомним, что разработчики концепции предложили разделить парк на восемь самостоятельных зон. В "Центральном парке" планируется проводить ярмарки и мероприятия. Зимой там будут заливать каток. У памятника нижегородским воинам-интернационалистам появится так называемый "Парадный парк".

Также разработчики концепции хотели создать "Местный парк" для постоянных гостей с зонами для отдыха и открытыми террасами, где посетители смогут пребывать в теплое время года и спуститься в "Курортный парк".

В "Культурно-инновационной" зоне разместится большой музей с выставочными залами и лекториями. В "Детском парке" создадут игровые зоны. В "Спортивном" парке планируется организовать площадки для футбола, баскетбола, волейбола, прокат инвентаря и создать скейтпарк. Центром "Ландшафтного парка" станет живой "фонтан-ручей", по которому дети смогут пускать кораблики.