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Общество

Строительство водоотведения на нижегородских станциях "Малиновая гряда" и "Слудинской" завершится в 2021 году

18 февраля 2020 12:54  [453] Общество

Фото: Нижегородский водоканал

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Строительство сооружений для ликвидации сброса промывных вод, сбору и перекачке осадка в городскую канализацию на водопроводной станции "Малиновая гряда" и "Слудинской" в Нижнем Новгороде завершится летом 2021 года. Об этом сообщил и.о. директора департамента строительства и капитального ремонта городской администрации Дмитрий Горбунов в ходе заседания комиссии Гордумы по экологии 18 февраля 2020 года.

Проектирование в обоих случаях выполнял "Нижегородский Водоканал", подрядчиком выступает АО "Ирмаст-холдинг".

По словам Дмитрия Горбунова, строительство сооружений на станции "Слудинской" завершится в июле 2021 года, на станции "Малиновая гряда" - в июне 2021 года. Тогда же они будут введены в эксплуатацию.

Напомним, нижегородские депутаты одобрили выделение 21 млн рублей из бюджета города на строительство сооружения в "Малиновой гряде" в 2019 году, 181 млн рублей – в 2020 году и 71,1 млн рублей в 2021 году.

Ранее сообщалось, что допсооружения на Слудинской водопроводной станции ##542753#построят## за 364 млн рублей.

СПРАВКА:

Водоснабжение нагорной части Нижнего Новгорода осуществляется двумя водопроводными станциями "Слудинская" и "Малиновая гряда" с водозаборами из реки Ока. Заречную часть города снабжает водой Ново-Сормовская водопроводная станция с водозабором из реки Волга.

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