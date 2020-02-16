Карантин на ряду со школами, отменен в нижегородских кружках и секциях

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Карантин по гриппу и ОРВИ отменили в нижегородских кружках и секциях. Об этом журналистам сообщила директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Елена Платонова.
По ее словам, в настоящее время ограничение действует только по массовым мероприятиям.
Ранее сообщалось, что все нижегородские школы откроют после карантина 20 февраля 2020 года.
Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области, по городу отмечается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 7%; среди детей 7-14 лет на 28%.
Напомним, ограничительные меры по работе кружков и секций в Нижнем Новгороде действовали с 5 февраля.
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