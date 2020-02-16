Карантин на ряду со школами, отменен в нижегородских кружках и секциях Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Карантин по гриппу и ОРВИ отменили в нижегородских кружках и секциях. Об этом журналистам сообщила директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Елена Платонова.

По ее словам, в настоящее время ограничение действует только по массовым мероприятиям.

Ранее сообщалось, что все нижегородские школы откроют после карантина 20 февраля 2020 года.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области, по городу отмечается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 7%; среди детей 7-14 лет на 28%.

Напомним, ограничительные меры по работе кружков и секций в Нижнем Новгороде действовали с 5 февраля.